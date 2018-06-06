Жители Нижнего Тагила пытаются спасти собаку, которой отрезало ногу на НТМК

Фото собаки и ее щенков появилось в группе «Котопес-НТ» ВКонтакте 5 июня. Собака нуждается в ветеринарной помощи, так как травмированная лапа кровоточит. Неравнодушные жители Нижнего Тагила ищут способы помочь животному. По их мнению, щенкам в дальнейшем нужна будет передержка и пристрой.

На НТМК собаке составом отрезало ногу. На завод нет возможности пройти, поймать животное и помочь ему. Собака многодетная. Видимо, из-за боли перестала подходить к детям. Сотрудники кормят детей, но вот что делать с мамой обратилась к людям тагильчанка.

Жители Нижнего Тагила хотят помочь животному, но собака никого к себе не подпускает, и ее сложно поймать, чтобы вывезти с территории комбината.

Это ж какую боль она испытывает каждую секунду. Я на НТМК работаю, но как же поймать? Это же еще ее вывезти на чем-то надо рассуждает тагильчанка.

Заинтересованные в спасении собаки тагильчане просят помощи у тех, кто работает на Евраз НТМК, в транспортировке животного до ветеринарной клиники.

Отзовитесь, кто работает на заводе! Давайте соберёмся и поймаем собаку! Не думаю, что она быстро бегает. Надо только поставить укол снотворного и донести до проходной! Все! Дальше мы сами просит помощи у сотрудников НТМК жительница Нижнего Тагила.

Фото со страницы ВКонтакте из группы «Котопес-НТ», 5 июня, 2018 г.