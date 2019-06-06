Акции «Россетей» достигли рекордных показателей

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Стоимость одной акции группы компаний «Россети» достигла своего исторического максимума. Так, на данный момент одна ценная бумага оценивается в 1 рубль и 32 копейки. Ранее этот показатель составлял 1 рубль и 30 копеек.
Такому успеху способствовала не только упорная работа менеджеров компании, но и модернизация нормативно-правовой базы в области электроэнергетики, а также ряд отдельных мероприятий по повышению производственных мощностей.
Все эти факторы, сложившись воедино, подняли в цене акции «Россетей», пишет газета “Новые известия”.
Положительные оценки инвесторов получила и концепция «Цифровая трансформация 2030», которая призвана инвестировать в современные технологии и развивать внетаривные системы. Благодаря всему этому доход ПАО «Россети» увеличится.
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