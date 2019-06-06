Акции «Россетей» достигли рекордных показателей

Такому успеху способствовала не только упорная работа менеджеров компании, но и модернизация нормативно-правовой базы в области электроэнергетики, а также ряд отдельных мероприятий по повышению производственных мощностей.

Все эти факторы, сложившись воедино, подняли в цене акции «Россетей», пишет газета “Новые известия”.