Четыре российские компании попали в мировой рейтинг по безопасности
Сегодня, 12:35ОбществоФото: авиакомпания Россия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Специалисты исследовательского центра JACDEC оценили по нескольким критериям крупнейшие мировые авиакомпании и назвали самые безопасные из них.
Центр обновляет список ежегодно, в его задачи входит анализ всех авиапроисшествий с самолетами рассматриваемых компаний. Для результата важны сразу несколько параметров, среди них пассажирооборот и статистика нештатных ситуаций. В нее входят все нестандартные ситуации с лайнерами, будь то поломка самолета или приземление с неработающим двигателем.
На основе полученных показателей компаниям присваивают индексы, самый высокий среди российских авиаперевозчиков получила "Россия" - 88,81%, далее идут "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" с показателями 83,51% и 81,57%.Всего в рейтинг смогли попасть четыре отечественные компании, еще одной является S7 Airlines с индексом 67,39%.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей