Четыре российские компании попали в мировой рейтинг по безопасности

Центр обновляет список ежегодно, в его задачи входит анализ всех авиапроисшествий с самолетами рассматриваемых компаний. Для результата важны сразу несколько параметров, среди них пассажирооборот и статистика нештатных ситуаций. В нее входят все нестандартные ситуации с лайнерами, будь то поломка самолета или приземление с неработающим двигателем.