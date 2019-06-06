Два свердловских производителя молочных продуктов судятся из-за этикеток

По мнению производителя молочной продукции из Талицы, конкуренты копируют их стиль в оформлении упаковок, тем самым нарушая их права. Однако УФАС не нашло нарушений в действиях Алапаевской компании. Теперь истец подал иск в Арбитражный суд для того, чтобы оспорить решение ведомства.