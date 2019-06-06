Два свердловских производителя молочных продуктов судятся из-за этикеток
Сегодня, 19:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Предприятие «Талицкие молочные фермы» подали жалобу в УФАС на Алапаевский молочный комбинат за использование похожей тары и этикетки, пишет Znak.
По мнению производителя молочной продукции из Талицы, конкуренты копируют их стиль в оформлении упаковок, тем самым нарушая их права. Однако УФАС не нашло нарушений в действиях Алапаевской компании. Теперь истец подал иск в Арбитражный суд для того, чтобы оспорить решение ведомства.
Суд первой инстанции также не нашел нарушений в деятельности компании, поскольку установил, что «Талицкие молочные фермы» используют для реализации своей продукции видоизмененную этикетку, отличающуюся от той, на которую получен патент на промышленный образец.
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