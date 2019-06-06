Две тагильчанки победили в областном конкурсе профмастерства
Сегодня, 13:25ОбществоФото: pixabay.com
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Две жительницы Нижнего Тагила одержали победу в региональном конкурсе профмастерства среди социальных работников «Профессионал-2019», сообщает мэрия.
Сюжеты: Нижний Тагил
В номинации «Лучший заведующий отделением милосердия» победу одержала Светлана Смирнова, работник пансионата для престарелых. Первое место среди специалистов консультационных отделений заняла Екатерина Ларина из СРЦ для несовершеннолетних Ленинского района Нижнего Тагила.
От имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева победительниц поздравил заместитель губернатора Павел Креков. Награждение приурочено ко Дню соцработника.
На мероприятии, которое прошло в столице Урала, сотни социальных работников получили награды, грамоты и благодарственные письма от главы региона, министерств труда и соцзащиты Российской Федерации.
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