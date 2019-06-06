Две тагильчанки победили в областном конкурсе профмастерства

В номинации «Лучший заведующий отделением милосердия» победу одержала Светлана Смирнова, работник пансионата для престарелых. Первое место среди специалистов консультационных отделений заняла Екатерина Ларина из СРЦ для несовершеннолетних Ленинского района Нижнего Тагила.

На мероприятии, которое прошло в столице Урала, сотни социальных работников получили награды, грамоты и благодарственные письма от главы региона, министерств труда и соцзащиты Российской Федерации.