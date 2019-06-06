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#домахорошо
Две тагильчанки победили в областном конкурсе профмастерства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Hands 1947915 1920

Две тагильчанки победили в областном конкурсе профмастерства

Сегодня, 13:25ОбществоФото: pixabay.com
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