Эксперты признали лучшим кейс «РОСНАНО» в области оптимизации бизнес-процессов
Первым в модернизации бизнес-процессов в закупках по итогам конкурса «Лучшие закупочные практики 2018» был признан кейс УК «РОСНАНО».
Издание InKazan пишет, что достичь успеха компании удалось благодаря модернизации процесса закупок. Например, срок согласования изменений в план закупок снизили с 20 дней до одного-двух. Также в компании внедрили электронный документооборот, что позволяет утвержденной заявке сразу оказываться в плане закупок. Все действия автоматизировали.
Вместе с «РОСНАНО» за признание в конкурсе «Лучшие закупочные практики 2018» боролись такие гиганты, как ПАО «Ростелеком», структурные подразделения ГК «Роскосмос», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
Председатель Лиги профессиональных закупщиков Виктория Ягодкина подчеркнула, что в сфере закупок достаточно редко встречаются процессы оптимизации. Однако, если такое происходит, то в ней задействованы все структуры компании. Поэтому кейс «РОСНАНО» окажется полезен представителям сторонних организаций.
Далее модернизацию планируют запустить в сфере закупочной комиссии на базе платформы электронного Совета директоров. Позже планируется объединить все IT-платформы и ресурсы в единую систему.
Директор по организации закупочной деятельности УК «РОСНАНО» Станислав Грузин поблагодарил организаторов конкурса за высокие оценки. В своем выступлении он подчеркнул, что совершенствование процесса закупок помогло им добиться высоких результатов. Все это – неотъемлемая часть развития «РОСНАНО» как крупнейшего отечественного технологического инвестора.