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#домахорошо
Эксперты признали лучшим кейс «РОСНАНО» в области оптимизации бизнес-процессов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Эксперты признали лучшим кейс «РОСНАНО» в области оптимизации бизнес-процессов

Сегодня, 16:58ОбществоФото: http://frprf.ru/
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