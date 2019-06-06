Эксперты признали лучшим кейс «РОСНАНО» в области оптимизации бизнес-процессов

Издание InKazan пишет, что достичь успеха компании удалось благодаря модернизации процесса закупок. Например, срок согласования изменений в план закупок снизили с 20 дней до одного-двух. Также в компании внедрили электронный документооборот, что позволяет утвержденной заявке сразу оказываться в плане закупок. Все действия автоматизировали.

Вместе с «РОСНАНО» за признание в конкурсе «Лучшие закупочные практики 2018» боролись такие гиганты, как ПАО «Ростелеком», структурные подразделения ГК «Роскосмос», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Председатель Лиги профессиональных закупщиков Виктория Ягодкина подчеркнула, что в сфере закупок достаточно редко встречаются процессы оптимизации. Однако, если такое происходит, то в ней задействованы все структуры компании. Поэтому кейс «РОСНАНО» окажется полезен представителям сторонних организаций.

Далее модернизацию планируют запустить в сфере закупочной комиссии на базе платформы электронного Совета директоров. Позже планируется объединить все IT-платформы и ресурсы в единую систему.