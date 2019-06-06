Глава Нижнего Тагила проверил ход работ по благоустройству дворов Ленинского района

Первым объектом, который посетил глава города, стал Театральный сквер, где продолжается работа по устранению дефектов, выявленных в 2018 году при проведении благоустройства. Ремонтные бригады производят замену плит на площади вокруг фонтана, запланированы мероприятия по восстановлению повреждённой облицовки.

Мы планируем все привести в порядок ко Дню молодежи, но в первую очередь, акцент делаем не на скорости исполнения работ, а на их качестве,сказал мэр.

Был также проверен ход работ по благоустройству одной из самых крупных внутриквартальных территории по адресу проспект Ленина, 52, 54, 58, 60 — проспект Мира, 22, 24, 26 — улица Карла Маркса, 54, 56, 60, 62, 64. Во дворах сняли асфальтовое покрытие, уложили подушку из щебня, ведётся монтаж бордюрного камня и прокладка кабеля.

После завершения благоустройства в этом районе, данная городская территория приобретет завершенный вид. Большинство домов здесь попало в программу капитального ремонта МКД и уже приведено в порядок,отметил глава города.

В конце объезда Владислав Юрьевич посетил дворы, благоустроенные в прошлом году. Он отметил, что серьёзных замечаний со стороны муниципалитета и службы заказчика городского хозяйства после осенне-зимнего сезона и весеннего периода в этих дворах выявлено не было.

Напомним, что работы ведутся также в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Там продолжается благоустройство Пионерского сквера. Рабочие демонтировали чашу фонтана и тротуарную плитку, вырубили часть деревьев.