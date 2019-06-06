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#домахорошо
Кто такой Герман Горбунцов и почему его оберегают спецслужбы?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Photo 2019 06 06 16 17 38

Кто такой Герман Горбунцов и почему его оберегают спецслужбы?

Сегодня, 19:16ОбществоФото: Кадр из видео youtube
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