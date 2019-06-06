Кто такой Герман Горбунцов и почему его оберегают спецслужбы?

Как сообщают «Новые известия», имя беглого банкира то и дело встречается в резонансных уголовных делах. В 2011 году его попытались арестовать по делу о подделке банковских векселей. Горбунцов принял решение бежать в Лондон. Он потерял большую часть своих активов, однако успел обналичить часть депозитов фирмы, которую использовал с целью отмывания денег.

Беглый банкир этого не простил и обвинил во всем не свою образ жизни, а «околокремлевских» людей. Так, он решился стать спонсором западного интернет-проекта “Crime Russia”, который дискредитирует российскую власть и бизнес в стране.

Через несколько лет после переезда в Лондон имя Горбунцова снова всплывает в нескольких громких делах. И по всем ним он проходит в статусе важного свидетеля. В 2018 году Генеральная прокуратура возбудила дело против Уильяма Браудера – владельца фонда Hermitage Capital. После следствие установило, что фонд Браудера ведет дела совместно с банковскими структурами Горбунцова в России и Молдове.

Кроме того, имя банкира фигурирует в деле об убийстве пятилетней давности. Речь идет об убийстве бизнесмена Александра Минеева в 2014 году. После все активы погибшего оказались под контролем Горбунцова. Это делает его главным подозреваемым в деле. Также Горбунцов упоминается и в деле о покушении на Александра Антонова. И на все у беглого банкира есть «важная информация», которую он с легкостью меняет на свободу.

Ко всем прочему, имя банкира связано и с убийством Бориса Немцова. Тогда его хотели допросить, так как Горбунцов заявил, что ему известны личности заказчиков. И в довесок он является ключевым свидетелем по делу об аресте полковника Дмитрий Захарченко, которого обвинили во взятке.