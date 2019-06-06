Кто такой Герман Горбунцов и почему его оберегают спецслужбы?
Беглый банкир Горбунцов сегодня появляется в самых неожиданных и громких делах. В Британии он даже смог создать себе амплуа «политического русского». Но почему же он до сих пор на свободе?
Как сообщают «Новые известия», имя беглого банкира то и дело встречается в резонансных уголовных делах. В 2011 году его попытались арестовать по делу о подделке банковских векселей. Горбунцов принял решение бежать в Лондон. Он потерял большую часть своих активов, однако успел обналичить часть депозитов фирмы, которую использовал с целью отмывания денег.
Беглый банкир этого не простил и обвинил во всем не свою образ жизни, а «околокремлевских» людей. Так, он решился стать спонсором западного интернет-проекта “Crime Russia”, который дискредитирует российскую власть и бизнес в стране.
Через несколько лет после переезда в Лондон имя Горбунцова снова всплывает в нескольких громких делах. И по всем ним он проходит в статусе важного свидетеля. В 2018 году Генеральная прокуратура возбудила дело против Уильяма Браудера – владельца фонда Hermitage Capital. После следствие установило, что фонд Браудера ведет дела совместно с банковскими структурами Горбунцова в России и Молдове.
Кроме того, имя банкира фигурирует в деле об убийстве пятилетней давности. Речь идет об убийстве бизнесмена Александра Минеева в 2014 году. После все активы погибшего оказались под контролем Горбунцова. Это делает его главным подозреваемым в деле. Также Горбунцов упоминается и в деле о покушении на Александра Антонова. И на все у беглого банкира есть «важная информация», которую он с легкостью меняет на свободу.
Ко всем прочему, имя банкира связано и с убийством Бориса Немцова. Тогда его хотели допросить, так как Горбунцов заявил, что ему известны личности заказчиков. И в довесок он является ключевым свидетелем по делу об аресте полковника Дмитрий Захарченко, которого обвинили во взятке.
Горбунцов обладает фантастической способностью строить из себя жертву и создавать ауру ценного свидетеля. Силовики продолжают защищать его. А все попытки «копать» под банкира пресекаются моментально. На все одна отговорка – «он ценный свидетель». А важный он только потому, что может дать показания абсолютно против любого, лишь бы выйти из воды сухим. Главное быть на свободе. А всем остальным остается лишь надеяться на то, что когда нибудь руки правосудия до Горбунцова доберутся.