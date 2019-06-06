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#домахорошо
Материнский капитал в России вырастет на 17 тыс. рублей с 2020 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Материнский капитал в России вырастет на 17 тыс. рублей с 2020 года

Вчера, 23:12ОбществоФото: pfrf.ru
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