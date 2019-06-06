Материнский капитал в России вырастет на 17 тыс. рублей с 2020 года

Российские власти решили «разморозить» материнский капитал и проиндексировать его с начала 2020 года. Исходя из роста потребительских цен и иных макроэкономических показателей, было принято решение увеличить выплаты на 17 тыс. рублей.

Со слов Топилина, решение о повышении маткапитала уже согласовано, средства для этого выделены из федерального бюджета. Напомним, что к решению «заморозить» повышение материнского капитала российские власти пришли в 2016 году по причине тяжелой финансовой ситуации в стране.