Материнский капитал в России вырастет на 17 тыс. рублей с 2020 года
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге объявил о том, что с 1 января 2020 года произойдёт индексация материнского капитала, сообщает Газета.ру.
Российские власти решили «разморозить» материнский капитал и проиндексировать его с начала 2020 года. Исходя из роста потребительских цен и иных макроэкономических показателей, было принято решение увеличить выплаты на 17 тыс. рублей.
Со слов Топилина, решение о повышении маткапитала уже согласовано, средства для этого выделены из федерального бюджета. Напомним, что к решению «заморозить» повышение материнского капитала российские власти пришли в 2016 году по причине тяжелой финансовой ситуации в стране.
В конце мая Общественная палата России предложила ввести «отцовский капитал» после рождения третьего ребёнка. Согласно проекту, субсидия не отменяет материнский капитал и станет дополнительным стимулом к рождению детей. На внедрение этого вида выплат потребуется более триллиона рублей в течение пяти лет.