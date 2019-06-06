Министр образования Свердловской области запретил пускать в вузы дипломатов США
Сегодня, 14:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В вузы Свердловской области пришло письмо, заверенное министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым, в котором сказано о запрете нахождения в образовательных учреждениях дипломатов США, пишет Ура.ру.
В письме говорится, что мероприятия, организованные консульством США в свердловских вузах, носят деструктивный характер. В связи с этим, как говорится в письме, министерство считает нежелательным пребывание дипломатов в лекториях.
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В список сомнительных мероприятий попали «День юного дипломата», «Курс разговорного английского», «Курс писательского мастерства Great Writing Project».
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