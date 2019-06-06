На Урале стажер ДПС получил год колонии-поселения за смерть напарника в ДТП

Установлено, что в утренние часы 21 июня 2018 года, заступив на смену, стажер ДПС Кузнецов сел за руль технически исправного автомобиля своей матери и направился к месту несения службы. В машине вместе с ним находился его напарник — инспектор ДПС. Автомобиль двигался в направлении автодороги Пермь — Екатеринбург.

На подъезде к Нижним Сергам, двигаясь со скоростью не менее 88 километров в час, Кузнецов допустил преступную небрежность и нарушил правила дорожного движения, что повлекло за собой ДТП. Мужчина потерял контроль над транспортным средством, совершил съезд машины на обочину с последующим опрокидыванием.

В результате аварии погиб инспектор ДПС, находившийся рядом с водителем. Кузнецов вину признал в полном объеме.