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Новый зал Нижнетагильской православной гимназии будет сдан 1 сентября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Новый зал Нижнетагильской православной гимназии будет сдан 1 сентября

Сегодня, 16:51ОбществоФото: Официальный сайт администрации Нижнего Тагила
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