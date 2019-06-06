Пьяный житель Екатеринбурга задушил знакомого и сжег в машине
Сегодня, 17:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Ревде житель Екатеринбурга задушил знакомого и сжег его в машине, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь на 23 февраля 2019 года 29-летний житель Екатеринбурга вместе со своим знакомым на машине направились в Дегтярск. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал на заднем пассажирском сидении. Между товарищами возник конфликт. Они остановились на площадке у магазина на улице Советская. Екатеринбуржец набросился на знакомого и задушил его. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина сжег автомобиль.
Подозреваемый был задержан в этот же день. Ему было предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статьи 167 УК РФ). Задержанный признал свою вину. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.
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