Пьяный житель Екатеринбурга задушил знакомого и сжег в машине

В ночь на 23 февраля 2019 года 29-летний житель Екатеринбурга вместе со своим знакомым на машине направились в Дегтярск. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал на заднем пассажирском сидении. Между товарищами возник конфликт. Они остановились на площадке у магазина на улице Советская. Екатеринбуржец набросился на знакомого и задушил его. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина сжег автомобиль.