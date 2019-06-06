«Россети» будут развивать энергетическую инфраструктуру Адыгеи

Издание «Новые известия» сообщает, что в планах руководителей региона и компании совместная работа по исключению коммерческих потерь при транспортировке энергии, а также максимальное снижения показателя по аварийности. Энергетики планирует инвестировать в развитие энергосетевой инфраструктуры Адыгеи порядка 5 миллиардов рублей. Все средства пойдут на построение высоковольтных объектов, а также организацию учения для энергетиков юга страны.

Для организации»Россети Кубань» установят специальный долгосрочный тариф с сохранением в НВВ объема средств, которые будут получены от повышения эффективности. Администрация республики планирует стимулировать рост потребления энергии среди населения для того, что бы повысить прибыли сетевого комплекса. Кроме того, все это положительно скажется на инвестициях, направленных на развитие объектов электросетей.

В планах энергетиков консолидировать объекты сетевой инфраструктуры (частные и собственные) на базе «Россети Кубань». Руководствуясь опытом предыдущих регионов, можно сказать, что это позволит снизить издержки и положительно скажется на производственных уровнях. Также благодаря консолидации в будущем можно будет внедрять инновационные технологии.

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский подчеркнул, что подписание договора указывает на общие цели как энергетиков, так и руководства региона. Все это делается с целью раскрытия экономического потенциала Республики Адыгея.