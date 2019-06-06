Шохин: На базе Горного университета создадут центр по цифровизации сырьевого сектора

Как сообщает "Форпост", эта информация стала известна на международном экономическом форуме, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге. Здесь прошла встреча Шохина с ректором вуза Владимиром Литвиненко, они обсудили возможность реализации проекта на базе учебно-научного центра петербургского вуза - Schneider Electric.

Напомним, что еще два года назад Шохин и член Правления Восточного комитета немецкой экономики Роланд Буш подписали соглашение об инициативе в сфере цифровизации. Тогда приняли решение подключить несколько компаний, в том числе Siemens, Bosch, Porsche, Ростелеком, ТМК, Ростех.

Теперь подняли тему перспектив объединения усилий двух организаций в области ускорения цифровизации экономики России. Шохин подчеркнул, что существуют реальные возможности, позволяющие объединить инициативы и такие перспективы упускать нельзя.

Одобрил инициативу создания центра на базе вуза Эммануэль Бабо, являющийся членом правления французской энергомашиностроительной корпорации. По его словам, положительную динамику показывает уровень образовательных программ студентов благодаря применению лучшего оборудования и программных решений, созданных Schneider Electric.

"Наш путь в изучении всего потенциала искусственного интеллекта, симуляции, 3D-моделирования только начинается. Эти сферы откроют целый новый мир", - произнес Бабо.

В сфере цифровизации сырьевого, горнорудного комплекса у вуза уже есть свои наработки. Он ведет сотрудничество с различными компаниями, в том числе иностранными.