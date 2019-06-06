Свердловчане столкнулись с проблемами при регистрации дачных домов

Ранее, в связи с дачной амнистией, действовал упрощенный порядок регистрации садовых домов. Однако она была отменена в марте этого года.

Сейчас по всей стране действует Градостроительный кодекс. По его условиям садовый дом должен отступать от границы участка не менее чем на три метра,пояснила корреспондентам Ура.ру Локтионова.

На многих участках это условие не соблюдается и обеспечить его исполнение не всегда возможно.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал продление дачной амнистии до 2020 года, однако пока этого не произошло. Свердловчане же полагают, что она действует, и пытаются зарегистрировать дома в упрощенном порядке, при этом получая предписания о сносе.