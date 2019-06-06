Свердловчане столкнулись с проблемами при регистрации дачных домов
Жители Свердловской области начали сталкиваться со сложностями при регистрации дачных домов, некоторые получают предписания о сносе, сообщает Ура.ру со ссылкой на председателя Союза садоводов Екатеринбурга Надежду Локтионову.
Ранее, в связи с дачной амнистией, действовал упрощенный порядок регистрации садовых домов. Однако она была отменена в марте этого года.
Сейчас по всей стране действует Градостроительный кодекс. По его условиям садовый дом должен отступать от границы участка не менее чем на три метра,пояснила корреспондентам Ура.ру Локтионова.
На многих участках это условие не соблюдается и обеспечить его исполнение не всегда возможно.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал продление дачной амнистии до 2020 года, однако пока этого не произошло. Свердловчане же полагают, что она действует, и пытаются зарегистрировать дома в упрощенном порядке, при этом получая предписания о сносе.
Как полагают эксперты, вопрос с дачной амнистией нужно решить быстро и продлить ее на более длительный срок.