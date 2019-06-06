Свердловское МВД отправило отряд на боевую вахту на Северном Кавказе
Сотрудники свердловского гарнизона полиции отправились в очередную командировку на территорию Северо-Кавказского региона, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
Более ста сотрудников правоохранительных органов отправились из Свердловской области для оказания помощи при поддержании правопорядка и обеспечения общественной безопасности. Командировка продлится шесть месяцев.
Вместе с сотрудниками полиции на Северный Кавказ поехали три служебных собаки: Азарт, Дея и Зевс. Животные обучены поиску наркотических и взрывных веществ.
Перед отправкой на построении личного состава начальник отдела профподготовки главка Владимир Лемещук доложил врио заместителя руководителя ГУ МВД России по Свердловской области Станиславу Каргаеву о том, что все сотрудники прошли спецподготовку.
Глава УРЛС Владимир Тиряев и наставник ГУ МВД области отец Владимир произнесли напутственную речь.
Через несколько дней с Северного Кавказа в Екатеринбург вернутся сотрудники полиции, чья полугодовая командировка подошла к концу.