Свердловское МВД отправило отряд на боевую вахту на Северном Кавказе

Более ста сотрудников правоохранительных органов отправились из Свердловской области для оказания помощи при поддержании правопорядка и обеспечения общественной безопасности. Командировка продлится шесть месяцев.

Вместе с сотрудниками полиции на Северный Кавказ поехали три служебных собаки: Азарт, Дея и Зевс. Животные обучены поиску наркотических и взрывных веществ.

Перед отправкой на построении личного состава начальник отдела профподготовки главка Владимир Лемещук доложил врио заместителя руководителя ГУ МВД России по Свердловской области Станиславу Каргаеву о том, что все сотрудники прошли спецподготовку.

Глава УРЛС Владимир Тиряев и наставник ГУ МВД области отец Владимир произнесли напутственную речь.