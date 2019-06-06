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#домахорошо
В Москве двое юных свердловчан получили награды за героизм
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Москве двое юных свердловчан получили награды за героизм

Сегодня, 19:03ОбществоФото: ГУ МВД России
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