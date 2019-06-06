В Нижнем Тагиле 7 июня будут проводиться взрывные работы

7 июня в 18.00 по местному времени будет произведен взрыв на объекте «Дымовая труба ТПО, ЛПО участка ректификации СПКЦ КХП АО «ЕВРАЗ НТМК».

Руководителем предприятий, находящихся в опасной зоне взрывных работ, рекомендовано назначить ответственных по каждому охранному объекту (здания, сооружения), удалить сотрудников из зоны взрыва и запретить передвижение в ней на время работ (с 16.30 до 18.30). В помещениях с остеклением рекомендуется открыть окна и не вести какие-либо работы во время взрыва, отключить электрооборудование.