В Нижнем Тагиле детский сад на 90 мест построит компания «Ростеха»

Предприятие входит в холдинг «Швабе», который, в свою очередь, входит в госкорпорацию «Ростех». «Уральский оптико-механический завод» стал единственным участником торгов, итоги аукциона подведены сегодня, 6 июня.

Напомним, согласно техническому заданию, детский сад в микрорайоне Запрудный будет оборудован с учетом всех современных требований и норм. Также в нем будет реализована программа «Доступная среда», установлено видеонаблюдение, в здании будут оборудованы помещения для занятий спортом, танцами, появятся комнаты с дидактическими материалам, компьютерами и интерактивными досками.

В детсаду будут две ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет.