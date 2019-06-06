В Нижнем Тагиле детский сад на 90 мест построит компания «Ростеха»
Определен подрядчик, который займется строительством детского сада на 90 мест в микрорайоне Запрудный. Контракт на 108,5 миллиона рублей достался «Уральскому оптико-механическому заводу», согласно данным с портала госзакупок.
Предприятие входит в холдинг «Швабе», который, в свою очередь, входит в госкорпорацию «Ростех». «Уральский оптико-механический завод» стал единственным участником торгов, итоги аукциона подведены сегодня, 6 июня.
Напомним, согласно техническому заданию, детский сад в микрорайоне Запрудный будет оборудован с учетом всех современных требований и норм. Также в нем будет реализована программа «Доступная среда», установлено видеонаблюдение, в здании будут оборудованы помещения для занятий спортом, танцами, появятся комнаты с дидактическими материалам, компьютерами и интерактивными досками.
В детсаду будут две ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет.
Помимо этого, в Нижнем Тагиле планируется строительство еще трех дошкольных образовательных учреждений — в приречном микрорайоне, на Уральском проспекте и на улице Сланцевой. Строительство запланировано на 2020–2021 годы.