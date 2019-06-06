В Нижнем Тагиле дольщики «СУ-1» 1,5 года не могут заселиться в ЖК «Тимирязевский»

На своем сайте застройщик обещает возвести жилой комплекс с фитнес-центром, спортзалом и детским центром. Дольщиков привлекают развитой инфраструктурой и «закрытыми дворами», однако на деле объект должен был быть сдан в эксплуатацию в конце 2017 года. Завершение строительства переносится на более поздний срок по разным причинам: из-за смены руководства, из-за нехватки стройматериалов.

Пока дольщики лояльно относятся к затянувшемуся переезду. В суд с иском о расторжении договора обратилась одна тагильчанка, вложившая в новостройку один миллион рублей.

«СУ-1» рядом с недостроем начало возводить новый дом. В него вложился тагильчанин Михаил, он рассказал, что фундамент заложили год назад, сейчас строительство находится на той же стадии. Михаил полагает, что строительство второго дома не начнется, пока не завершат возведение первого, что тоже вызывает сомнение.

Строительство второго дома в жилом комплексе вызывает подозрение. Одно дело подождать месяц-два, ну полгода. Но глядя на ситуацию с первым домом, есть опасение, что речь идет о годах ожидания,сказал корреспондентам ИА «Все новости» Михаил.

Немало квартир в строящемся доме приобретены в ипотеку. Михаил считает, что дольщики могут через суд требовать возмещения не только вложенных сумм, но и компенсации за ипотеку. Однако тогда придется потратить время на суды, ожидание компенсации и искать новое жилье. Помимо этого, дольщики опасаются, если начнется массовое расторжение договоров, то застройщика признают банкротом. Чтобы этого не случилось, юристы советуют дольщикам подать иски в суд о признании права собственности на объект незавершенного строительства.

В дальнейшем они могут создать жилищно-строительный кооператив и достроить дом самостоятельно или же продать его,пояснил корреспондентам юрист Константин Бобров.

Активная группа дольщиков обратилась в прокуратуру Дзержинского района. Как отмечает прокурор Сергей Гармаш, застройщик идет на контакт. Весной начались активные работы на объекте: проведены коммуникации, ведутся отделочные работы по фасаду. Застройщик обещает сдать дом к июлю. По второму дому возникли сложности, там затоплен фундамент, необходимо возводить новый, усиленный.