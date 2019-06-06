В Нижнем Тагиле многодетным семьям подарили пожарные извещатели

Специалисты Центра защиты населения посетили четыре многодетные семьи и рассказали об эффективности и принципах работы пожарных извещателей. С семьями провели беседы о безопасном использовании электроприборов, о соблюдении безопасности при курении и недопустимости детских шалостей с огнем.