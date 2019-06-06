В Нижнем Тагиле многодетным семьям подарили пожарные извещатели
Сегодня, 09:36ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
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31 мая в Нижнем Тагиле прошли рейды по установке пожарных извещателей в квартирах, где проживают многодетные семьи, сообщает Центр защиты населения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Специалисты Центра защиты населения посетили четыре многодетные семьи и рассказали об эффективности и принципах работы пожарных извещателей. С семьями провели беседы о безопасном использовании электроприборов, о соблюдении безопасности при курении и недопустимости детских шалостей с огнем.
Специалисты установили четыре пожарных извещателя, обучили пять человек и вручили 10 памяток по пожарной безопасности, в которых указаны телефонные номера экстренных служб.
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