В Нижнем Тагиле найден ушедший из дома 1 июня подросток

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15-летний подросток, ушедший из дома в Нижнем Тагиле 1 июня, найден, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Подросток найден на Тагилстрое, он находился в квартире у приятеля. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, мальчик будет передан родителям.
Причины по которым ребенок ушел из дома — неизвестны.
Также найдены школьники, несколько дней назад сбежавшие из дома в Реже. Мальчики уехали в Екатеринбург.
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