В Санкт-Петербурге подписан документ об улучшении экологии в Нижнем Тагиле

Документ подписали губернатор Свердловской области, министр природных ресурсов и экологии Димитрий Кобылкин и старший вице-президент ЕВРАЗа по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов.

Предприятие планирует направить на реализацию в Нижнем Тагиле и Новокузнецке нацпроектов «Экология» и «Чистый воздух» более 6,3 млрд рублей до 2024 года.