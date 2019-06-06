В Санкт-Петербурге подписан документ об улучшении экологии в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:18ОбществоФото: Департамент информационной политики
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6 июня в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме было подписано соглашение, согласно которому в Нижнем Тагиле будет предпринят ряд мер для снижения вредных выбросов в атмосферу, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.
Сюжеты: Нижний Тагил
Документ подписали губернатор Свердловской области, министр природных ресурсов и экологии Димитрий Кобылкин и старший вице-президент ЕВРАЗа по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов.
Предприятие планирует направить на реализацию в Нижнем Тагиле и Новокузнецке нацпроектов «Экология» и «Чистый воздух» более 6,3 млрд рублей до 2024 года.
На ЕВРАЗ НТМК будут реализовываться проекты, которые позволят снизить выбросы коксохимпроизводства. Также при реконструкции домны №6 будут применены пылегазоочистные установки , которые уже используются в домне №7.
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