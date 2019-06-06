В Свердловской области 135 человек ищут троих подростков

Двое из ребят учатся в одной школе, третий ребенок — в другой. Скорее всего, дети пропали вместе. На место для организации поисков прибыл заместитель руководителя Главного Управления полковник Александр Постовалов. Первой о пропаже ребенка сообщила мать Данила. Через некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления от родителей двух других мальчиков.