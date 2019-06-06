В Свердловской области 135 человек ищут троих подростков
3 июня в Реже пропали трое несовершеннолетних — Даниил, Данила и Данил. До настоящего момента местонахождение детей неизвестно, сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Двое из ребят учатся в одной школе, третий ребенок — в другой. Скорее всего, дети пропали вместе. На место для организации поисков прибыл заместитель руководителя Главного Управления полковник Александр Постовалов. Первой о пропаже ребенка сообщила мать Данила. Через некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления от родителей двух других мальчиков.
Для поисков ребят организован оперативный штаб в составе сотрудников полиции, образования, МЧС и поисковиков.
В розыске пропавших школьников задействовано 135 человек, в том числе 75 сотрудников полиции и 60 волонтеров,сообщил Валерий Горелых.
При себе у ребят нет сотовых телефонов. Поисковики и правоохранители исследуют предполагаемые места, где могут скрываться дети — торговые центры, заброшенные здания, садовые товарищества, общежития и теплотрассы.
Располагающих какими-либо сведениями просят звонить по телефонам 8 (343) 358-71-61, 8 (34364)3-23-61 или 02.