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#домахорошо
В Свердловской области программа капитального ремонта выполнена на 50%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области программа капитального ремонта выполнена на 50%

Сегодня, 08:34ОбществоФото: Фонд капремонта
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