В Свердловской области программа капитального ремонта выполнена на 50%

С начала этого года отремонтировано 498 крыш, 91 отмостка, 34 фасада, система электроснабжения заменена в 354 домах региона, в 376 домах отремонтирована система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения заменена в 250 домах, система водоотведения — в 366 МКД, в 194 домах заменена система теплоснабжения. Установлены 13 новых лифтов.