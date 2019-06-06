Аренда жилья в Нижнем Тагиле подешевела на 4,2 процента

На первом месте по падению цены расположился Грозный, в столице Чечни жилье подешевело на 5,2%. На втором месте Нижний Тагил 4,2%, далее Омск и Воронеж, в них цена упала на 2,8%.

Максимальный рост цены аренды зафиксирован в Сочи — за месяц цены выросли на 9,3 процента. Подобной динамики ещё где-то не наблюдается, передаёт Лента.

В России средняя цена аренды однокомнатной квартиры в апреле 2019 года составила 15 174 рубля, а по итогам мая — 15 680 рублей.