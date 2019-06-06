Аренда жилья в Нижнем Тагиле подешевела на 4,2 процента

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Снижение отмечалось в 43 крупных городах страны, передаёт «Лента.ру». Средняя по стране ставка аренды жилья в мае 2019 года снизилась на 0,2 процента.
На первом месте по падению цены расположился Грозный, в столице Чечни жилье подешевело на 5,2%. На втором месте Нижний Тагил 4,2%, далее Омск и Воронеж, в них цена упала на 2,8%.
Максимальный рост цены аренды зафиксирован в Сочи — за месяц цены выросли на 9,3 процента. Подобной динамики ещё где-то не наблюдается, передаёт Лента.
В России средняя цена аренды однокомнатной квартиры в апреле 2019 года составила 15 174 рубля, а по итогам мая — 15 680 рублей.
Средняя цена на аренду однокомнатной квартиры в Нижнем Тагиле составляет 9 087 рублей, сообщают аналитики «Domofond». Средня цена на покупку однушки составила 1 181 832 рублей.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей