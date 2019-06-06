Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Аренда жилья в Нижнем Тагиле подешевела на 4,2 процента
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
47413295891 ab74b2eb60 h

Аренда жилья в Нижнем Тагиле подешевела на 4,2 процента

Сегодня, 17:28ОбществоФото: TagilCity.ru
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»