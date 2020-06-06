Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем русского языка

«Русский язык на протяжении веков объединяет многонациональный народ нашей страны, организует его созидательную деятельность, взаимодействие и взаимопонимание, ведёт к победам и достижениям»говорится в поздравлении губернатора.

День русского языка — международный день, который посвящён русскому языку, учреждённый ООН в 2010 году. Праздник отмечается 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина. В России праздник учреждён в 2011 году, в качестве государственного праздника.