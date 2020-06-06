Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем русского языка
Сегодня, 12:41ОбществоФото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днём русского языка. Пушкинский день России отмечается 6 июня, сообщает «Областная газета».
«Русский язык на протяжении веков объединяет многонациональный народ нашей страны, организует его созидательную деятельность, взаимодействие и взаимопонимание, ведёт к победам и достижениям»говорится в поздравлении губернатора.
Глава региона призвал свердловчан «изучать, беречь и любить русский язык и богатое литературное достояние нашей страны».
День русского языка — международный день, который посвящён русскому языку, учреждённый ООН в 2010 году. Праздник отмечается 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина. В России праздник учреждён в 2011 году, в качестве государственного праздника.
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