Евгений Куйвашев рассказал, почему плохо кормят в больницах для заражённых COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил жителю Екатеринбурга, высказавшему претензию на условия в ЦГКБ № 24, сообщает «Уралинформбюро».
Молодой человек, чья мать лежит в этой больнице, высказался в сторону отвратительных условий содержания пациентов в ЦГКБ № 24. Он утверждает, что больных там плохо кормят, врачи не оказывают должного внимания пациентам, а в уборных наблюдается полная антисанитария. Также екатеринбуржец задал вопрос: «Почему нет контролирующих органов?».
Губернатор ответил свердловчанину, что городское руководство проинформировало его о необходимости решения определенных проблем в городской больнице № 24. Он также отмечает, что планы по косметическому ремонту поликлиники сдвинулись из-за ситуации с коронавирусом, а питание планируется разнообразить.
Глава региона подчеркнул, что информация от подписчика обязательно будет проверена.
Ранее тагильчанка с положительным тестом на коронавирус рассказывала, как проходит лечение заболевания в инфекционной больнице Нижнего Тагила. Кроме того, главный врач больницы рассказывала о том, как проходит их работа.