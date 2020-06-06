Евгений Куйвашев рассказал, почему плохо кормят в больницах для заражённых COVID-19

Молодой человек, чья мать лежит в этой больнице, высказался в сторону отвратительных условий содержания пациентов в ЦГКБ № 24. Он утверждает, что больных там плохо кормят, врачи не оказывают должного внимания пациентам, а в уборных наблюдается полная антисанитария. Также екатеринбуржец задал вопрос: «Почему нет контролирующих органов?».

Губернатор ответил свердловчанину, что городское руководство проинформировало его о необходимости решения определенных проблем в городской больнице № 24. Он также отмечает, что планы по косметическому ремонту поликлиники сдвинулись из-за ситуации с коронавирусом, а питание планируется разнообразить.

Глава региона подчеркнул, что информация от подписчика обязательно будет проверена.