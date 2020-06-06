На Урале в отношении запершей ребёнка в машине матери завели дело

Накануне в Каменске-Уральском произошел инцидент: мать заперла малолетнего сына в автомобиле и отправилась за покупками, оставив ребенка на длительное время. Как объясняет сама женщина, она не хотела подвергать мальчика опасности заражения коронавирусом.

Очевидцы заметили плачущего ребенка в припаркованном автомобиле на улице Ленина и незамедлительно позвонили в полицию. Прибывший на место полицейский объяснил мальчику как выбраться из закрытой машины. Через несколько минут на место подошла мать ребенка.

В ведомстве поясняют, что женщина со старшим ребенком находилась в магазине не менее полутора часов. Младшего же сына она оставила в автомобиле в целях исключения социальных контактов и риска заражения коронавирусом.