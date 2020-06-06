На Урале в отношении запершей ребёнка в машине матери завели дело
В Каменске-Уральском в отношении женщины, которая заперла ребёнка в машине возбуждено административное дело, сообщает Znak.
Накануне в Каменске-Уральском произошел инцидент: мать заперла малолетнего сына в автомобиле и отправилась за покупками, оставив ребенка на длительное время. Как объясняет сама женщина, она не хотела подвергать мальчика опасности заражения коронавирусом.
Очевидцы заметили плачущего ребенка в припаркованном автомобиле на улице Ленина и незамедлительно позвонили в полицию. Прибывший на место полицейский объяснил мальчику как выбраться из закрытой машины. Через несколько минут на место подошла мать ребенка.
В ведомстве поясняют, что женщина со старшим ребенком находилась в магазине не менее полутора часов. Младшего же сына она оставила в автомобиле в целях исключения социальных контактов и риска заражения коронавирусом.
По факту произошедшего было возбуждено дело по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).