Самоизоляция, день шестьдесят седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram, что указ о продлении или снятии ограничений в регионе он подпишет в понедельник.

В понедельник я подпишу указ о продлении или об ослаблении ограничительных мер в зависимости от ситуации в выходные, сообщил губернатор.

Несмотря на то, что недавно Владислав Пинаев заявил, что шествие по случаю 75-летия Победы 24 июня проводиться не будет, военные планируют это сделать. Сейчас они ведут переговоры с местными властями.

Военные планируют провести в Нижнем Тагиле шествие в честь Победы

Между тем заболеваемость коронавирусом в Нижнем Тагиле продолжает расти. Так, оперативный штаб сообщил о 20 новых заболевших за сутки, с 5 по 6 июня. Общее количество заболевших в городе за все время пандемии составило 266 человек.

Все мы знаем, как госпитализируют в Нижнем Тагиле взрослых. А как с детьми? Разлучают ли их с родителями? Куда их кладут? Оперативный штаб ответил на эти вопросы.

Свердловский оперштаб рассказал о госпитализации детей с COVID-19 в Нижнем Тагиле

Кроме того, TagilCity.ru разобралось, как обстоят дела с заболеваемостью коронавирусом на предприятиях.

Коронавирус на предприятиях Нижнего Тагила: какова реальная цифра заболевших?

Для Нижнего Тагила было выделено 19,4 миллиона рублей на закупку дезинфекторов и бесконтактных термометров для использования в детских садах и школах.

На дезинфекторы для садиков и школ Нижнего Тагила выделено 19,4 миллиона рублей

Тагильчане продолжают обращаться к губернатору с вопросами на его странице в Instagram.

Так, одному из предпринимателей города удалось получить ответ от Евгения Куйвашева по поводу возможности открытия туристического агентства в период пандемии.

Куйвашев ответил на просьбу директора турфирмы из Нижнего Тагила открыть офисы

Еще один из подписчиков поинтересовался, почему в городе стоят предприятия и закрыты магазины, если на 5 июня зарегистрировано около 250 случаев заболевания.

Комментарий от подписчика Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Несмотря на действующий режим ограничений, а также правила, в частности, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, жители Выи ожидают маршрутку толпой. Соблюдается ли дистанция внутри маршрутки, остается неизвестным, судя по числу пассажиров — вряд ли.

Очередь на автобус Фото: TagilCity.ru

В группу «Инцидент Нижний Тагил» один из подписчиков прислал видео из магазина «Смак» на улице Носова. Продавец потребовала от покупателя надеть маску, хотя у нее она надета неправильно. При этом, на замечания покупателей женщина не реагирует.

Продавец неправильно носит маску Видео Видео: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте

Выпускники продолжают оставлять рисунки в честь прощания со школой. Вот так они попрощались с 39-м лицеем.

Центр развития туризма Нижнего Тагила опубликовал на специальной странице программу мероприятий, которую подготовили учреждения культуры города в честь Дня России. Празднование состоится в онлайн-формате.

В Свердловской области за прошедшие сутки было подтверждено 249 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших составило 7179 человек.