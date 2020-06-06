Свердловский оперштаб рассказал о госпитализации детей с COVID-19 в Нижнем Тагиле

По словам представителей оперштаб, решение о направлении пациентов в отделения, палаты и боксы принимаются по совокупности множества факторов. На это влияет время госпитализации, которое даже у членов одной семьи может отличаться, а также состояние их здоровья и тяжесть состояния. Кроме того учитывается возраст детей, их потребность в уходе, обстановка в медицинском учреждении и так далее.

В Свердловской области имеется специальная обсервационная площадка для детей.

В Свердловской области действует одна обсервационная площадка, специально созданная для пребывания здоровых контактных детей. Там есть все условия для того, чтобы ребята с максимальным комфортом провели время в изоляции — от питания, игрушек и книг до постоянного медицинского наблюдения и особого внимания и заботы персонала, сообщили TagilCity.ru в оперативном штабе региона.

Там отметили, что ситуации, когда родители имеют положительный анализ, а дети — отрицательный, и при этом детям требуется изоляция в обсерваторе, происходят редко.