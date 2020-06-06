В Нижнем Тагиле начался ремонт очередного объекта в рамках нацпроекта БКАД

Напомним, первая дорога по улице Красных Зорь на Тагилстрое в рамках национального проекта «БКАД» уже сдана в эксплуатацию, длина покрытия которой составила 271 метр. Всего в 2020 году планируется отремонтировать 22 участка дорог. Общая стоимость работ составляет 626 миллионов рублей.