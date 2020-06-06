В Нижнем Тагиле начался ремонт очередного объекта в рамках нацпроекта БКАД
Сегодня, 11:29ОбществоФото: Тагильский рабочий
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В Нижнем Тагиле начались ремонтные работы дороги по улице Дружинина на ГГМ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Тагильский Рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил, Национальные проекты 2019-2024
Ремонт дорожного покрытия ведется подрядчиком ООО «Тагилдорстрой». Длина дороги, которая соединяет Черноисточинское шоссе и Уральский проспект, составляет 1098 метров.
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Напомним, первая дорога по улице Красных Зорь на Тагилстрое в рамках национального проекта «БКАД» уже сдана в эксплуатацию, длина покрытия которой составила 271 метр. Всего в 2020 году планируется отремонтировать 22 участка дорог. Общая стоимость работ составляет 626 миллионов рублей.
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