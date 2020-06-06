В России предложили изменить порядок медосвидетельствования водителей

Соответствующий проект приказа разработал Минздрав с целью усиления мер безопасности на дорогах. Документ опубликован на федеральном портале проектов НПА.

Суть изменений состоит в том, что в случае если психиатром-наркологом будут выявлены симптомы, указывающие на наличие соответствующего заболевания, либо нетрезвый вид гражданина, водитель будет обязан сдать анализы крови и мочи для получения справки. То есть лабораторные исследования будут обязательными не для всех водителей.