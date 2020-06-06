Зараженный коронавирусом депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о своем состоянии
Сегодня, 12:07ОбществоФото: личная страница Дмитрия Ионина на Facebook
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Накануне стало известно о том, что у депутата Госдумы Дмитрия Ионина подтвердился коронавирус. Он рассказал TagilCity.ru о своем состоянии.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус
Да, действительно, почувствовал себя плохо — температура, слабость, заболело горло, начался кашель. Вызвал врача. Сделали тест. В итоге подтвердили коронавирусную инфекцию. Сейчас самочувствие нормальное. Слава Богу, только односторонняя пневмония, поражение лёгких 5%. Самый лёгкий вариант коронавируса. После КТ и анализа крови назначили амбулаторное лечение на дому с ежедневным посещением врача, рассказал TagilCity.ru Дмитрий Ионин.
Ранее депутат сообщил, что он находится в больнице № 24 Екатеринбурга и проходит обследование. Три дня у него держалась небольшая температура, которая уже прошла. Где именно депутат заразился вирусом, он не знает.
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