Дают «пустые обещания»: медики начали массово увольняться из больницы в Екатеринбурге

Дают «пустые обещания»: медики начали массово увольняться из больницы в Екатеринбурге
Дают «пустые обещания»: медики начали массово увольняться из больницы в Екатеринбурге
Вчера, 21:53ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Средний медперсонал начал массово увольняться из неврологического отделения Центральной городской больницы Екатеринбурга № 7. Специалисты пожаловались на переработки и «рабские условия».

По словам уволившегося сотрудника, в связи с отсутствием санитаров, их функции выполняют медсестры и медбратья. Он отметил, что лишь за последние три месяца из медучреждения ушли 13 человек, а еще 6 написали заявление на увольнение. Врач объяснил, что в общей сложности в отделении 60 мест и 6 в палате интенсивной терапии для самых тяжелых пациентов. В результате всю работу выполняют три человека. Они ставят инъекции, возят пациентов на процедуры, кормят их, следят за их состоянием, выдают таблетки, а также моют и меняют памперсы.

Это рабские условия. И меня вот что удивляет, руководство ничего не сделало для того, чтобы люди не уходили. Кроме пустых обещаний, конечно,отметил врач.

По данному вопросу Ура.ру обратились в пресс-службу Минздрава Свердловской области. Там пообещали проверить информацию по поводу увольнения медицинских сотрудников и ответить в понедельник.

Напомним, в Екатеринбурге в октябре 2020 года из Центральной больницы № 1 начали массово увольняться медики. Это был не только младший и средний медперсонал, но и врачи. Причиной для этого их коллеги называли низкие коронавирусные доплаты.

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Екатеринбург
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