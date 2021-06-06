Дают «пустые обещания»: медики начали массово увольняться из больницы в Екатеринбурге

По словам уволившегося сотрудника, в связи с отсутствием санитаров, их функции выполняют медсестры и медбратья. Он отметил, что лишь за последние три месяца из медучреждения ушли 13 человек, а еще 6 написали заявление на увольнение. Врач объяснил, что в общей сложности в отделении 60 мест и 6 в палате интенсивной терапии для самых тяжелых пациентов. В результате всю работу выполняют три человека. Они ставят инъекции, возят пациентов на процедуры, кормят их, следят за их состоянием, выдают таблетки, а также моют и меняют памперсы.
Это рабские условия. И меня вот что удивляет, руководство ничего не сделало для того, чтобы люди не уходили. Кроме пустых обещаний, конечно,отметил врач.
По данному вопросу Ура.ру обратились в пресс-службу Минздрава Свердловской области. Там пообещали проверить информацию по поводу увольнения медицинских сотрудников и ответить в понедельник.
Напомним, в Екатеринбурге в октябре 2020 года из Центральной больницы № 1 начали массово увольняться медики. Это был не только младший и средний медперсонал, но и врачи. Причиной для этого их коллеги называли низкие коронавирусные доплаты.