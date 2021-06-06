Опальный экс-схиигумен Сергий отказался от Среднеуральского женского монастыря

Напомним, в конце декабре 2020 года экс-схиигумен Сергий был задержан в процессе штурма Среднеуральского женского монастыря и доставлен в Москву. Его арестовали на два месяца, а 5 апреля Московский городской суд принял решение оставить без изменений апелляцию на решение Басманного районного суда об аресте Сергия. Теперь Николай Романов останется под стражей до 28 мая 2021 года. Сергий обвиняется в склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.