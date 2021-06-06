Пропавший под Североуральском 9-летний мальчик найден

Пропавший под Североуральском 9-летний мальчик найден
Пропавший под Североуральском 9-летний мальчик найден
Вчера, 11:59ОбществоФото: скриншот видео пресс-службы СУ СК по Свердловской области
9-летний мальчик, который пропал 4 июня в тайге под Североуральском, найден живым. В поисках принимали участие свыше 160 человек, 30 единиц спецтехники, дроны и вертолет МИ-8 МЧС России.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, обнаружен пропавший 9-летний мальчик в лесном массиве под Североуральском. Он жив и здоров, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Поисковой операции МВД, МЧС и волонтеров дан отбой. Полиция ожидает прибытия вертолета в тот квадрат, где его обнаружили, чтобы доставить в медицинское учреждение для осмотра, прокомментировал TagilCity.ru глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Видео:пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Он выразил благодарность добровольцам и всем, кто принимал участие в поисковой операции, за посильную помощь.

В данный момент ребенок доставляется в следственный отдел СКР Североуральска для проведения опроса в рамках проводимой доследственной проверки. В ведомстве отметили, что в рамках проверочных мероприятий было опрошено 18 участников турпохода.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном СКР.

Напомним, 9-летнего мальчика из Челябинской области, который пропал в тайге в 60 километрах от Североуральска, с 4 июня искали волонтеры, полицейские с собаками и сотрудники МЧС.

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