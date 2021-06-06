ТПП озвучила результаты рейтинга состояния инвестклимата в регионах России

ТПП озвучила результаты рейтинга состояния инвестклимата в регионах России
ТПП озвучила результаты рейтинга состояния инвестклимата в регионах России
Вчера, 11:27ОбществоФото: tpprf.ru
Результаты рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах, подготовленные ТПП, были презентованы на международном форуме в Петербурге.

Тесную работу ТПП с бизнесом во время пандемии, а также принятие правительством своевременных решений, которые помогли регионам, отметил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Он сообщил, что лидерами по инвестиционному климату стали Москва и Татарстан, передает канал РБК/Бизнес-Новость.

Серьезно за последние три — четыре года выросли регионы Дальнего Востока. Если говорить о нашей системе ТПП, мы планируем по-прежнему вести сессии по различным направлениям как отраслевые, так и региональные,заявил Сергей Катырин.

Также на Петербургском международном экономическом форуме обсуждалась программа мероприятий для запуска нового инвестиционного цикла, вопросы торгово-экономического сотрудничества с иностранными партнерами, сообщают «Новости Волгограда».

Как отметил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, в пандемийное время удалось не дать «уснуть» никому, а даже начать применение новых технологий.

Мы все теперь в онлайне, мы все теперь научились торговать на расстоянии, мы управляем транспортными потоками, лечим людей, помогаем друг другу в области здравоохранения. Вот эти вопросы они имели центральную повестку,отметил вице-президент ТПП.

Результаты национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ и оценки действий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса презентуют в рамках работы ПМЭФ с 2014 года.

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