ТПП озвучила результаты рейтинга состояния инвестклимата в регионах России

Тесную работу ТПП с бизнесом во время пандемии, а также принятие правительством своевременных решений, которые помогли регионам, отметил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Он сообщил, что лидерами по инвестиционному климату стали Москва и Татарстан, передает канал РБК/Бизнес-Новость.
Серьезно за последние три — четыре года выросли регионы Дальнего Востока. Если говорить о нашей системе ТПП, мы планируем по-прежнему вести сессии по различным направлениям как отраслевые, так и региональные,заявил Сергей Катырин.
Также на Петербургском международном экономическом форуме обсуждалась программа мероприятий для запуска нового инвестиционного цикла, вопросы торгово-экономического сотрудничества с иностранными партнерами, сообщают «Новости Волгограда».
Как отметил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, в пандемийное время удалось не дать «уснуть» никому, а даже начать применение новых технологий.
Мы все теперь в онлайне, мы все теперь научились торговать на расстоянии, мы управляем транспортными потоками, лечим людей, помогаем друг другу в области здравоохранения. Вот эти вопросы они имели центральную повестку,отметил вице-президент ТПП.
Результаты национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ и оценки действий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса презентуют в рамках работы ПМЭФ с 2014 года.