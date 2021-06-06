Травмы из прошлого и проблемы настоящего: как в России предотвратить стрельбу?

30 мая в Екатеринбурге Сергей Болков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу по прохожим и машинам прямо из окна своей квартиры. В ходе происшествия пострадали два человека: сотрудник Росгвардии и 9-летняя девочка, которая находилась в одном из припаркованных автомобилей перед домом стрелка Болкова.
В ходе штурма стрелок был задержан, а 31 мая суд отправил Сергея Болкова в СИЗО. За решеткой он будет находиться 1 месяц и 29 суток, до 29 июля.
В доме у стрелка было оружие и патроны к нему. Даже во время штурма мужчина не прекращал огонь из охотничьего карабина — арсенал позволил совершить не один десяток выстрелов. Хранение дома оружия, как и получение разрешение на него — спорный для экспертов момент. Большинство сходится на том, что государство должно следить за владельцами более строго, а также тщательнее изучать жизненный путь человека, решившего получить право на хранение оружия.
Например, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что верным решением данной проблемы станут не только нововведения в законодательстве, но и более строгий контроль за лицами, официально владеющими оружием.
Я считаю, что владельцы разрешения на хранение оружия должны хотя бы раз в год проходить психологические и наркологические экспертизы. Также нужен мониторинг, отображающий покупки лиц, обладающих боевыми принадлежностями, в том числе боеприпасов, патронов и так далее,заявил TagilCity.ru Игорь Коротченко.
А вот член общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» Леонид Мартюшев не согласился с версией предыдущего спикера и заявил, что преступления могут быть совершены и не прямыми владельцами оружия. По мнению общественника, нужно искать иные пути решения подобных проблем.
Я считаю, что ужесточение мер по выдаче разрешения на хранение оружия никакого эффекта не даст. Преступления совершаются лицами, которые не являются прямыми владельцами оружия. Возрастные ограничения вводить также бесполезно, преступления подобного характера совершаются лицами, которым 35-40 лет. Наблюдаться у психолога тоже бесполезно. Очень сложно на приеме за 10-15 минут выявить какие-либо заболевания,рассказал Леонид Мартюшев.
В случаях, когда кто-то использует чужое оружие, вопросы возникают именно к владельцам: насколько безопасно оно хранилось и почему другой человек получил к нему доступ.
Стрелок Сергей Болков раньше работал в полиции инспектором патрульно-постовой службы. После ухода на пенсию в 2011 году в звании старшего прапорщика он перешел в частное охранное предприятие «Град». В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили, что мужчину уволили из правоохранительных органов больше 10 лет назад. По словам задержанного, он является ветераном боевых действий.
Именно наличие травмирующих обстоятельств в прошлом может сказаться на агрессивном поведении в будущем, объясняет психотерапевт, директор центра семейной терапии и консультирования Дмитрий Винокуров. По его мнению, психологическая помощь требуется людям с самым разным прошлым.
Специалист считает, что все люди, которые возвращаются с боевых действий, должны проходить реабилитацию. Каждый человек, который употребляет алкоголь, должен рассматриваться, как потенциальный клиент психологической службы. А люди, переживающие разводы, особенно дети в семьях, которые пришли к разводу, должны получать соответствующую психологическую поддержку. Также психотерапевт заявил, что такую трагедию можно было предугадать за долгое время до случившегося — именно при работе пациента со специалистом.
Болков имел опыт службы в горячей точке, что говорит о том, что у него могла остаться военная травма. Например, посттравматическое расстройство, но это лишь предположение. Также стрелявший недавно остался без работы, выход на пенсию относится к одним из сильнейших стрессовых факторов. Сергей Болков имел конфликты и проблемы в семье, что говорит об отсутствии моральной поддержки со стороны близких людей. На протяжение нескольких дней до совершенного преступления Болков употреблял алкогольные напитки, что подтверждает наличие внутреннего психического хронического напряжения, которое он пытался снимать употреблением алкогольных напитков,сообщил TagilCity.ru Дмитрий Винокуров.
Также, по словам собеседника редакции, проблема заключается в том, что в России не налажена система психологический и психотерапевтической помощи отслужившим в горячей точке, отсутствует система такой помощи семьям. И это может стать причиной аналогичной трагедии в любой момент.
Закон о выдачи права на хранение оружия не относится к данной проблеме, люди с подобными отклонениями могут, не имея автоматов, проявлять свою агрессию и причинять физический ущерб окружающим людям. Оружие — это следствие психологических проблем. Однозначно, подобный случай может повториться, горячие точки есть, стрессовые ситуации есть, разводы в семьях есть. Данное событие может случиться в любом городе нашей страны ежедневно,считает эксперт.
Еще одна стрельба — с гораздо более страшными последствиями — произошла в казанской школе 11 мая. Тогда в ходе бойни, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев, погибли 9 человек, а пострадали 32. Перед уходом утром 11 мая Галявиев поджёг свою квартиру в трёх местах и рассыпал по полу кухни огромное количество селитры. Однако огонь вскоре погас, и дом не взорвался. После стрельбы молодого человека задержали и заключили под стражу.
В ходе следствия стало известно, что подозреваемый страдает поражением головного мозга — энцефалопатией. Также подтвердились факты конфликтов в учебном учреждении, в результате которых Галявиев и стал испытывать отрицательные эмоции к людям, в которых пришел стрелять.
Таких людей видно из далека, проблема в том, что у нас нет системы психологической поддержки для подростков, поэтому дети будут продолжать агрессивно себя вести,заявил Дмитрий Винокуров.
Основной причиной того, что оружие вместо средства самозащиты или предмета для охоты становится способом выражения накопившегося негатива, собеседники TagilCity.ru считают слабое внимание к психическому здоровью россиян: жителям нашей страны еще далеко до принятия психологов как специалистов с регулярными осмотрами.