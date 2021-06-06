Травмы из прошлого и проблемы настоящего: как в России предотвратить стрельбу?

В доме у стрелка было оружие и патроны к нему. Даже во время штурма мужчина не прекращал огонь из охотничьего карабина — арсенал позволил совершить не один десяток выстрелов. Хранение дома оружия, как и получение разрешение на него — спорный для экспертов момент. Большинство сходится на том, что государство должно следить за владельцами более строго, а также тщательнее изучать жизненный путь человека, решившего получить право на хранение оружия.