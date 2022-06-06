Администрация Тагила обещает обустроить тротуары на улице Круговой

В Нижнем Тагиле появятся новые тротуары и пешеходные переходы на улице Круговая. Об этом мэра Владислава Пинаева попросили местные жители. TagilCity.ru в администрации города рассказали, когда ждать благоустройства дороги и какие планируется там внести изменения.

Улицу Круговую в Дзержинском районе Нижнего Тагила планируют оборудовать тротуарами после 2022 года. Об этом TagilCity.ru рассказали в администрации города. По информации управления городским хозяйством, планы по благоустройству города на 2022 год сформированы и будут выполняться в пределах, предусмотренных на эти цели бюджетом города средств. Строительство тротуара в текущем году не планировалось и будет рассмотрено при формировании последующих планов,заверили в мэрии. Фото: TagilCity.ru Помимо оборудованных, согласно ГОСТу тротуаров, на Круговой будут установлены пешеходные переходы — именно столько, сколько существует пересечений с другими улицами на Девятом поселке. Отдельно знак пешеходного перехода появится и на перекрестке с автодорогой на Зональный поселок. В общей сложности — 6 мест для перехода улицы пешими участниками дорожного движения. После строительства тротуара, пешеходные переходы планируется организовать на всех прилегающих к улице Круговая пересечениях,поделились с редакцией в администрации города. скриншот улицы Круговая с пересечениями Фото: Яндекс-Карты Участок автодороги по улице Круговая неоднократно становился фигурантом сводок по ДТП. Ранее ГИБДД Нижнего Тагила направляла предписания по обустройству тротуара. Выходом из сложившейся ситуации стала временная пешеходная дорожка. Ранее в Администрацию города отделом ГИБДД направлялось Представление о необходимости планирования работ по строительству тротуара на указанной улице, после чего были запланированы оперативные мероприятия по устройству тротуара асфальтово-бетонным сколом во временном варианте,рассказали TagilCity.ru в мэрии. К мэру Нижнего Тагила в соцсетях обратилась местная жительница, которая пожаловалась на нехватку оборудованных пешеходных дорожек вдоль улицы. Тагильчанка попросила внести данный участок дороги в нацпроект БКД. По данной улице отсутствует пешеходный тротуар! Машины носятся на перегонки, воспринимая идущих пешеходов вдоль дороги, как препятствие. Дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, игнорируются. Внесите эту дорогу в проект «безопасные дороги»,написала главе города тагильчанка. 1,18 млрд выделено на ремонт дорог в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКД

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