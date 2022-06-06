Депутат Госдумы осудил коллегу за высказывания о скандале с танцем в школе на Урале

Депутат Госдумы осудил коллегу за высказывания о скандале с танцем в школе на Урале

Депутат Госдумы осудил коллегу за высказывания о скандале с танцем в школе на Урале

Сегодня, 08:45
Общество
Фото: личная страница Максима Иванова Вконтакте
Депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов осудил своего коллегу, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного за высказывания о скандале с танцем в екатеринбургской школе.

Видимо в России решены все вопросы безопасности и коррупцию мы искоренили полностью, если коллега начинает интересоваться содержанием творческой самодеятельности в отдельно взятой школе, расположенной в регионе, в котором он никогда не жил и представителем которого никогда не являлся, заявил Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Он обратился и к самому Выборному. По словам Иванова, прежде чем разговаривать с Генпрокуратурой и СМИ, нужно было обратиться к депутату Андрею Альшевских, в чьем избирательном округе располагается скандальный лицей.

Он также заявил, что у властей достаточно ресурсов и знаний для решения актуальных проблем региона и его развития. Кроме того, Иванов предложил личным примером задавать детям моральные и нравственные ориентиры, а также давать им возможности для творческой реализации и саморазвития. Для этого Иванов предлагает обсудить возможность получения «Пушкинской карты» не только подростками, но и всеми школьниками с первого класса.

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детишколадепутатГосдумаЕкатеринбург#2
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