Диетолог Соломатина рассказала о лучшем средстве для утоления жажды

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что жажду лучше удалять обычной столовой водой с умеренным содержанием минералов. При этом эксперт отметила, что газированные сладкие напитки провоцируют появление еще большего чувства жажды.

Как пишет NEWS.ru, по словам Соломатиной, для утоления жажды лучше употреблять простую столовую, а не минеральную воду. При этом напитки с высоким содержанием сахара для этой цели не подходят, поскольку провоцируют жажду еще сильнее. Эксперт отметила, что даже здоровым людям не следует злоупотреблять сладкими газированными напитками. Газация способствует раздражению слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, что стимулирует быстрое всасывание сахара. Ранее Елена Соломатина рассказала, кому не следует употреблять газированный напиток тархун, который пользуется популярностью в России. Так, по ее словам, отказаться от него нужно людям с инсулиновой зависимостью, диабетом, преддиабетом и лишним весом. Из-за быстрого всасывания сахара происходит выделение инсулина, что приводит к набору массы тела. По словам диетолога, особенно вредны напитки, содержащие ароматизаторы и красители, поскольку из-за них может развиться аллергическая реакция, проблемы с печенью и почками.

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