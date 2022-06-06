На XXV Петербургский международный экономический форум приедут более 500 спикеров

На юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выступят свыше 500 докладчиков. Это представители правительства РФ, бизнеса и центробанков. Подтверждено участие экспертов из таких стран, как ОАЭ, Турция, Венесуэла, Египет, Италия, Канада, США, Франция, Китай, Индия и Куба.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на мнение, озвученное советником президента РФ, ответственным секретарем оргкомитета ПМЭФ Антоном Кобяковым, форуму принадлежит роль инструмента, который связывает общество и власть, определяет темп и глубину преобразований, происходящих в стране, путь дальнейшего национального развития в то время, когда в мире происходит ряд глобальных геополитических изменений. На форуме планируется проанализировать, что значит стратегическое развитие государства при взаимодействии со всеми участниками данного процесса. И определить, какая роль здесь отводится российским регионам, НКО, общественным объединениям, СМИ и молодежным организациям. На сессии, участники которой обсудят мировой рынок газа и его перспективы, слово будет предоставлено заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку и председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру. О том, как выглядят сегодня глобальные вызовы в такой сфере, как продовольственная безопасность, расскажут заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. В сессии, где речь пойдет о глобальных вызовах в сфере энергобаланса, о своем видении ситуации расскажут генеральный секретарь Форума стран - экспортеров газа Мохамед Хамел, председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. В ходе отдельной сессии предстоит проанализировать новые реалии для западных инвесторов, которые работают в РФ и оказались под сильнейшим давлением в связи с ситуацией на глобальных рынках, геополитическими условиями и негативным информационным полем. Поэтому на первое место выступает открытый дружественный диалог. Необходимо найти доступные пути для взаимодействия и сотрудничества. Тема другой сессии - новая деловая повестка Шанхайской организации сотрудничества. Представители ЦБ РФ, а также центральных банков Венесуэлы и Турции станут участниками сессии, посвященной технологической трансформации банков. Намечено обсуждение международного сотрудничества в такой сфере, как платежные системы. Также на площадке ПМЭФ международный дискуссионный клуб «Валдай» проведет свою сессию, которая в этот раз будет посвящена особенностям современной политэкономии в ситуации, когда происходит глобальное изменение мироустройства. Напомним, работа XXV Петербургского международного экономического форума пройдет в период с 15 по 18 июня. Место проведения мероприятий форума - КВЦ «Экспофорум». 1MI выступает в качестве его информационного партнера.

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