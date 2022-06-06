На XXV Петербургский международный экономический форум приедут более 500 спикеров

На XXV Петербургский международный экономический форум приедут более 500 спикеров
На XXV Петербургский международный экономический форум приедут более 500 спикеров
Сегодня, 19:45ОбществоФото: photo.roscongress.org
На юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выступят свыше 500 докладчиков. Это представители правительства РФ, бизнеса и центробанков. Подтверждено участие экспертов из таких стран, как ОАЭ, Турция, Венесуэла, Египет, Италия, Канада, США, Франция, Китай, Индия и Куба.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на мнение, озвученное советником президента РФ, ответственным секретарем оргкомитета ПМЭФ Антоном Кобяковым, форуму принадлежит роль инструмента, который связывает общество и власть, определяет темп и глубину преобразований, происходящих в стране, путь дальнейшего национального развития в то время, когда в мире происходит ряд глобальных геополитических изменений. На форуме планируется проанализировать, что значит стратегическое развитие государства при взаимодействии со всеми участниками данного процесса. И определить, какая роль здесь отводится российским регионам, НКО, общественным объединениям, СМИ и молодежным организациям.

На сессии, участники которой обсудят мировой рынок газа и его перспективы, слово будет предоставлено заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку и председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру. О том, как выглядят сегодня глобальные вызовы в такой сфере, как продовольственная безопасность, расскажут заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. В сессии, где речь пойдет о глобальных вызовах в сфере энергобаланса, о своем видении ситуации расскажут генеральный секретарь Форума стран - экспортеров газа Мохамед Хамел, председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

В ходе отдельной сессии предстоит проанализировать новые реалии для западных инвесторов, которые работают в РФ и оказались под сильнейшим давлением в связи с ситуацией на глобальных рынках, геополитическими условиями и негативным информационным полем. Поэтому на первое место выступает открытый дружественный диалог. Необходимо найти доступные пути для взаимодействия и сотрудничества.

Тема другой сессии - новая деловая повестка Шанхайской организации сотрудничества.

Представители ЦБ РФ, а также центральных банков Венесуэлы и Турции станут участниками сессии, посвященной технологической трансформации банков. Намечено обсуждение международного сотрудничества в такой сфере, как платежные системы.

Также на площадке ПМЭФ международный дискуссионный клуб «Валдай» проведет свою сессию, которая в этот раз будет посвящена особенностям современной политэкономии в ситуации, когда происходит глобальное изменение мироустройства.

Напомним, работа XXV Петербургского международного экономического форума пройдет в период с 15 по 18 июня. Место проведения мероприятий форума - КВЦ «Экспофорум». 1MI выступает в качестве его информационного партнера.

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