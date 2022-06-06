Стартовали работы по реконструкции «директорского» дома в Тагиле

Напомним, что на ремонт «Дома ИТР» или «директорского дома» выделено почти 73 млн в рамках региональной госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2014 годы». Данное здание было признано первым из 11 объектов культурного наследия и вошло в «Комплекс домов по улице Ильича, построенных в духе советского конструктивизма».