Стартовали работы по реконструкции «директорского» дома в Тагиле

Стартовали работы по реконструкции «директорского» дома в Тагиле
Стартовали работы по реконструкции «директорского» дома в Тагиле
Сегодня, 15:16ОбществоФото: TagilCity.ru
ЗАО «Стройкомплекс» приступило к ремонту дома культурного наследия — дома № 2 на улице Ильича в Нижнем Тагиле.

До 31 января 2023 года строители должны отремонтировать крышу, фасад и подвал дома. В настоящий момент они уже приступили к реконструкции лицевой части здания, сообщила редакции TagilCity.ru жительница района.

TagilCity.ru

Напомним, что на ремонт «Дома ИТР» или «директорского дома» выделено почти 73 млн в рамках региональной госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2014 годы». Данное здание было признано первым из 11 объектов культурного наследия и вошло в «Комплекс домов по улице Ильича, построенных в духе советского конструктивизма».

Услуги по разработке проектной документации ремонта дома оплатила администрация города совместно с жильцами многоэтажки. Последние софинансировали 2% от стоимости проекта, соответственно, остальную сумму внесла мэрия Нижнего Тагила.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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