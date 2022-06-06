Свердловская область поможет в восстановлении разрушенного города в ДНР

Соглашение было подписано 5 июня губернатором Евгением Куйвашевым и главой администрации Владиславом Ключаровым. По словам Куйвашева, первоочередные вопросы уже были проработаны и обдумывается система взаимодействия.
Среди первоочередных мер — дорожные ремонты для свободного передвижения граждан, проработка возможности реконструкции системы водоснабжения, а также подготовка школ к началу учебного года. В частности, учреждениям требуются школьные парты.
Кроме того, была запрошена номенклатура местного предприятия для того, чтобы можно было выстраивать взаимодействие.
Также в ходе визита делегация из Свердловской области посетила дома ветеранов и передала им лекарства и бытовую технику.