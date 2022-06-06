Свердловская область поможет в восстановлении разрушенного города в ДНР

Свердловская область поможет в восстановлении разрушенного города в ДНР
Свердловская область поможет в восстановлении разрушенного города в ДНР
Сегодня, 14:16ОбществоФото: Департамент информационной политики
Власти Свердловской области поддержат город Макеевка Донецкой народной республики в восстановлении инфраструктуры. Прежде всего, это касается дорог и школ.

Соглашение было подписано 5 июня губернатором Евгением Куйвашевым и главой администрации Владиславом Ключаровым. По словам Куйвашева, первоочередные вопросы уже были проработаны и обдумывается система взаимодействия.

Среди первоочередных мер — дорожные ремонты для свободного передвижения граждан, проработка возможности реконструкции системы водоснабжения, а также подготовка школ к началу учебного года. В частности, учреждениям требуются школьные парты.

Кроме того, была запрошена номенклатура местного предприятия для того, чтобы можно было выстраивать взаимодействие.

Также в ходе визита делегация из Свердловской области посетила дома ветеранов и передала им лекарства и бытовую технику.

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Новости УрФООперация на Украине
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