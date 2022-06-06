Тагильские мужчины стали чаще заниматься домашними делами

Тагильские мужчины стали чаще заниматься домашними делами
Тагильские мужчины стали чаще заниматься домашними делами
Сегодня, 14:44ОбществоФото: 1MI
В Нижнем Тагиле за 10 лет мужчины стали больше заниматься домашними делами, чем раньше. Это следует из исследования сервиса SuperJob.

Больше всего представители сильного пола не любят гладить вещи и убираться в комнатах. Также мужчины не слишком любят мыть посуду - своим нелюбимым делом назвали это занятие 19% респондентов. Также многие опрошенные не очень любят готовить. А к покупке еды и стирке респонденты относятся более положительно.

Отмечается, что гладить чаще всего не любят респонденты старше 45 лет, а мыть посуду — опрошенные моложе 34 лет. Такие показатели демонстрируют, что за последние 10 лет вовлеченность мужчин в хозяйственные дела возросла (кроме глажки).

Все домашние дела, кроме покупки продуктов, в Нижнем Тагиле чаще выполняют женщины. На плечи мужчин до 34 лет хлопоты по дому ложатся реже, чем на более старших. Тех, кто регулярно моет посуду и стирает, больше среди мужчин, имеющих детей.

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Нижний Тагил
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