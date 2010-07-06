17 детей г. Нижний Тагил родились с диагнозом ВИЧ-инфекция за полгода

Это в 3 раза больше, чем за весь прошлый год. А всего с начала года вновь было выявлено 114 тагильчан, инфицированных ВИЧ. Как рассказали нам в нижнетагильском отделе Роспотребнадзора, сегодня в городе есть новейшие тест-системы, позволяющие выявить заболевание на ранней стадии. А своевременно начатое лечение не только продлевает жизнь, но и предотвращает развитие поражений органов. Если вы подозреваете, что могли заразиться, обратитесь в нижнетагильский филиал областного центра «СПИД» по адресу: Джамбула, 45. Проконсультироваться можно по телефону: 34-12-27.