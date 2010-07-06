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17 детей г. Нижний Тагил родились с диагнозом ВИЧ-инфекция за полгода
Сюжеты:
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17 детей г. Нижний Тагил родились с диагнозом ВИЧ-инфекция за полгода

6 июля 2010, 16:32ОбществоArtem
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