Акция «Гражданское оружие» стартовала в г. Нижний Тагил
6 июля 2010, 16:24ОбществоArtem
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9 тысяч жителей г. Нижний Тагил сегодня официально владеют оружием.
У них на руках почти 11,5 тысяч единиц охотничьего оружия и оружия самообороны. В этом году во время проверок правоохранительные органы выявили почти 500 нарушений регистрации и хранения «стволов». Поэтому милиционеры объявили акцию «Гражданское оружие». До конца июля владельцы оружия, которые не прошли перерегистрацию в сроки, смогут переоформить документы без штрафов. Как рассказали в пресс-службе УВД, для этого необходимо обратиться к инспектору отделения по лицензионно-разрешительной работе или к участковому уполномоченному. Вопросы можно задать по телефону: 97-63-25.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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