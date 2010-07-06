Акция «Гражданское оружие» стартовала в г. Нижний Тагил

У них на руках почти 11,5 тысяч единиц охотничьего оружия и оружия самообороны. В этом году во время проверок правоохранительные органы выявили почти 500 нарушений регистрации и хранения «стволов». Поэтому милиционеры объявили акцию «Гражданское оружие». До конца июля владельцы оружия, которые не прошли перерегистрацию в сроки, смогут переоформить документы без штрафов. Как рассказали в пресс-службе УВД, для этого необходимо обратиться к инспектору отделения по лицензионно-разрешительной работе или к участковому уполномоченному. Вопросы можно задать по телефону: 97-63-25.