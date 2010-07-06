Четыре машины и пешеход стали участниками аварии в г. Нижний Тагил
6 июля 2010, 16:12ОбществоArtem
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Четыре машины и пешеход стали участниками дорожной аварии на Вагонке.
Ее спровоцировал водитель Жигулей 8-й модели. В 13 часов автомобиль ВАЗ 2108, ехавший по проспекту Вагоностроителей, в районе дома 64 врезался в две стоящие на обочине «Тойоты» - «Корона» и «Корса». От удара «восьмерку» откинуло обратно на дорогу, где она столкнулась с машиной ВАЗ 2114. В результате столкновения пассажирка «Короны» получила ушибы головы, но от госпитализации отказалась. А другая иномарка от удара вылетела на тротуар, и сбила пешехода, который, получив ушибы, от госпитализации так же отказался.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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