Четыре машины и пешеход стали участниками аварии в г. Нижний Тагил

Ее спровоцировал водитель Жигулей 8-й модели. В 13 часов автомобиль ВАЗ 2108, ехавший по проспекту Вагоностроителей, в районе дома 64 врезался в две стоящие на обочине «Тойоты» - «Корона» и «Корса». От удара «восьмерку» откинуло обратно на дорогу, где она столкнулась с машиной ВАЗ 2114. В результате столкновения пассажирка «Короны» получила ушибы головы, но от госпитализации отказалась. А другая иномарка от удара вылетела на тротуар, и сбила пешехода, который, получив ушибы, от госпитализации так же отказался.